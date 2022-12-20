"Нужен ли Самошников "Локомотиву"? Не могу ответить на этот вопрос. Я даже не знаю, кто это", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
Напомним, ранее появилась информация, что Самошников, скорее всего, продолжит карьеру в "Локомотиве". По информации журналиста Сергея Ильева, красно-зеленые заплатят за трансфер около 1 млн долларов.
Илья Самошников выступает за "Рубин" с лета 2020 года. В нынешнем сезоне защитник сыграл в 16 матчах Первой лиги, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Его действующее соглашение с казанцами истекает летом 2023 года.
Смородская: нужен ли Самошников "Локомотиву"? Я даже не знаю, кто это
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская заявила, что не знает, кто такой Илья Самошников, который может стать игроком "железнодорожников".
Фото: ФК "Рубин"