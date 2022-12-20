"Да, действительно, Самошников близок к переходу в "Локомотив". Сторона обращалась, мы контактировали", - цитирует Моисеева "СЭ".
Напомним, ранее появилась информация, что Самошников, скорее всего, продолжит карьеру в "Локомотиве". По информации журналиста Сергея Ильева, красно-зеленые заплатят за трансфер около 1 млн долларов.
Илья Самошников выступает за "Рубин" с лета 2020 года. В нынешнем сезоне защитник сыграл в 16 матчах Первой лиги, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Его действующее соглашение с казанцами истекает летом 2023 года.
Агент Самошникова: Илья близок к переходу в "Локомотив"
Агент Евгений Моисеев, представляющий интересы защитника "Рубина" Ильи Самошникова подтвердил информацию о том, что его клиент близок к уходу в "Локомотив".
Фото: РПЛ