Самарские "Крылья Советов" собираются заключить с московским "Локомотивом" сделку по обмену футболистами, сообщают СМИ. Вместо 19-летнего атакующего полузащитника Артема Соколова, который отправится в Москву, самарский клуб подпишет полноценный контракт с находящимся сейчас на берегах Волги в аренде 20-летним хавбеком "Локомотива" Сергеем Бабкиным.
Этот вариант сделки позволит "Крыльям Советов" не выплачивать 30% от суммы продажи Соколова его прежнему клубу - подмосковным "Химкам". Ранее появилась информация, что "Локомотив" планирует активировать опцию выкупа Соколова у самарцев за 35 миллионов, при этом "Химки" должны были получить 30% от этой суммы, или 10 с половиной миллионов рублей.
Источник: Metaratings.ru
Журналист Карпов: "Локомотив" выкупит у "Крыльев Советов" хавбека Соколова и отправит его в аренду
Metaratings: за Соколова в "Локомотиве" "Крыльям Советов" достанутся права на Бабкина, "Химки" не получат ничего
По информации источника, "Крылья Советов" планируют получить от "Локомотива" за хавбека Соколова трансферные права на находящегося у них в аренде полузащитника Бабкина.