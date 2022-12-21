Metaratings: за Соколова в "Локомотиве" "Крыльям Советов" достанутся права на Бабкина, "Химки" не получат ничего

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По информации источника, "Крылья Советов" планируют получить от "Локомотива" за хавбека Соколова трансферные права на находящегося у них в аренде полузащитника Бабкина.
Самарские "Крылья Советов" собираются заключить с московским "Локомотивом" сделку по обмену футболистами, сообщают СМИ. Вместо 19-летнего атакующего полузащитника Артема Соколова, который отправится в Москву, самарский клуб подпишет полноценный контракт с находящимся сейчас на берегах Волги в аренде 20-летним хавбеком "Локомотива" Сергеем Бабкиным.



Этот вариант сделки позволит "Крыльям Советов" не выплачивать 30% от суммы продажи Соколова его прежнему клубу - подмосковным "Химкам". Ранее появилась информация, что "Локомотив" планирует активировать опцию выкупа Соколова у самарцев за 35 миллионов, при этом "Химки" должны были получить 30% от этой суммы, или 10 с половиной миллионов рублей.

Источник: Metaratings.ru

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Крылья Советов Локомотив Химки Соколов Бабкин Российские трансферы
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