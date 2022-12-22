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Могилевец: РПЛ далеко не ушла. Может, и вовсе хуже стала. А Бердыев вряд ли изменился: у него всегда есть план, видение

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Бывший полузащитник "Рубина" и других клубов РПЛ Павел Могилевец высказался о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера "Сочи".
Фото: fckairat.com
– За это время лига далеко не ушла, может, и вовсе хуже стала. А Бердыев вряд ли изменился: у него всегда есть план, видение. У "Сочи" проблемы после ухода Федотова, и Курбан Бекиевич – хороший вариант. Похоже, о его назначении просили опытные игроки. Многие из них с Бекиевичем уже работали. Бердыев знает, как выжать максимум из состава – цитирует Могилевца Sport24.

Павел Могилевец на данный момент представляет футбольный клуб "Бунёдкор Ташкент". До этого Павел выступал сразу в нескольких российских командах: "Пари НН", "Рубин", "Ростов", "Зенит", "Химки". Наибольшее количество матчей Могилевец провел в футболке "Рубина". Их насчитывается 77. За это время Павел забил два мяча и отдал шесть голевых передач. В составе "Зенита" Павел Могилевец провел 49 матчей, в которых забил четыре мяча, в составе "Ростова" – 47 матчей, один гол и две результативных передачи. Последним местом работы Курбана Бердыева являлся иранский "Трактор". В России Бердыев больше всего известен по работе с казанским "Рубином". Курбан Бекиевич какое-то время возглавлял и "Ростов". На данный момент, по итогам семнадцати сыгранных туров, "Сочи" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.


Могилевец Бердыев РПЛ
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