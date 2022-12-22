– Халк и Витсель – очень классные футболисты высокого уровня. Пускай на тренировках они могли местами неполноценно выкладываться, но делали все качественно, — приводит слова Канунникова "Матч ТВ".
Максим Канунников успел провести за "Зенит" 47 матчей, забил три мяча. Наибольшее количество матчей в карьере Максима насчитывается за казанский "Рубин" – 108, за которые он забил двадцать один мяч и отдал четырнадцать голевых передач. Последним клубом Канунникова являлись самарские "Крылья Советов", в которые он перешел летом 2018 года. За эти несколько лет Максим сыграл в футболке "Крыльев" лишь 41 раз, забил шесть мячей и отдал четыре голевых передачи. С июля текущего года Максим Канунников находится без клуба. В свое время Канунников вызывался в сборную Россию, успев сыграть за нее 12 матчей.
Канунников: Халк и Витсель на тренировках в "Зените" делали все качественно
Экс-нападающий "Зенита" Максим Канунников вспомнил, как отреагировал на появление Халка и Акселя Витселя в питерском клубе.
Фото: ФК "Зенит"