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Кавазашвили: Европа - дикие гномы, проститутки, звери, а Россия - гордая страна. Можно спокойно уходить в Азию

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Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный переход российского футбола в азиатскую Конфедерацию.
Фото: РПЛ
"Если бы вас били по заднице каждый день с утра до вечера, что бы вы делали? Правильное решение — не приходить в это место на следующий день. Россия — гордая страна, мы — страна возможностей! Европа — дикие неуправляемые гномы, проститутки, звери! РФС можно спокойно уходить в азиатский футбол", - цитирует Кавазашвили "РБ Спорт".

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА объявили об отстранении всех российских команды от участия в международных турнирах под эгидой организаций. В связи с этим сборная России не сыграла в стыковых матчах за право пробиться на ЧМ-2022 и не будет участвовать в отборе на Евро-2024, а российские клубы пропускают текущий розыгрыш еврокубков.

В связи с этим стало известно, что РФС рассматривает возможность запустить процесс перехода под эгиду АФК - азиатской футбольной Конфедерации.


Кавазашвили
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