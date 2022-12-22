"Если бы вас били по заднице каждый день с утра до вечера, что бы вы делали? Правильное решение — не приходить в это место на следующий день. Россия — гордая страна, мы — страна возможностей! Европа — дикие неуправляемые гномы, проститутки, звери! РФС можно спокойно уходить в азиатский футбол", - цитирует Кавазашвили "РБ Спорт".
Напомним, ранее ФИФА и УЕФА объявили об отстранении всех российских команды от участия в международных турнирах под эгидой организаций. В связи с этим сборная России не сыграла в стыковых матчах за право пробиться на ЧМ-2022 и не будет участвовать в отборе на Евро-2024, а российские клубы пропускают текущий розыгрыш еврокубков.
В связи с этим стало известно, что РФС рассматривает возможность запустить процесс перехода под эгиду АФК - азиатской футбольной Конфедерации.
Кавазашвили: Европа - дикие гномы, проститутки, звери, а Россия - гордая страна. Можно спокойно уходить в Азию
Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный переход российского футбола в азиатскую Конфедерацию.
Фото: РПЛ