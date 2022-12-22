"Интерес двух московских клубов к Агапову? Трансфер состоится, и все узнаете. Пока это только слухи", - цитирует Кудряшова Sport24.
Напомним, ранее журналист Иван Карпов сообщал, что за трансфер Агапова готовы побороться ЦСКА и "Локомотив". Переход может произойти уже в зимнее трансферное окно.
Илья Агапов выступает за "Пари НН" с лета этого года. Защитник перебрался в стан нижегородцев из "Спартака". С того момента он провел за команду 16 матчей во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 1 млн евро.
Спортдир "Пари НН" Кудряшов - о возможном уходе Агапова в ЦСКА или "Локомотив": трансфер состоится, и все узнаете
Спортивный директор "Пари НН" Игорь Кудряшов отреагировал на слухи об интересе московских клубов к защитнику команды Илье Агапову.
Фото: ФК "Пари НН"