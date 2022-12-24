- Могу сказать, что в клуб обращаются по поводу наших легионеров, есть некая заинтересованность в них. Но наш план в том, чтобы всех сохранить. Мы не рассматриваем продажу кого-либо из них этой зимой, - передает слова Андреева "РБ Спорт".
В настоящее время в составе "Оренбурга" выступает 8 игроков-легионеров: парагвайский нападающий Диего Акоста, аргентинские полузащитники Брайан Мансилья, Габриэль Флорентин и Лукас Вера, коста-риканский вингер Джимми Марин, боснийский полузащитник Иван Башич и его соотечественник центральный защитник Ренато Гойкович, болгарский левый защитник Матео Стаматов.
Спортдиректор "Оренбурга" Андреев: мы не рассматриваем продажу кого-либо из легионеров этой зимой
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно по отношению к футболистам-иностранцам.
Фото: ФК "Локомотив"