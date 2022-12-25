"Я уже говорил, что Юсуф любит Россию. Мы сможем говорить о каком-либо трансфере только летом. Сейчас цель Юсуфа — внести свой вклад в чемпионство в составе своей команды. Ни о каком переходе в "Зенит" речи не идет", - цитирует агента Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что турецкий полузащитник, выступающий на правах аренды за "Трабзонспор", попал в сферу интересов "Зенита" и "Динамо". Слухи опроверг генеральный директор питерцев Александр Медведев.
Языджи в нынешнем розыгрыше чемпионата Турции провел 4 матча и не отметился результативными действиями. Напомним, права на футболиста принадлежат "Лиллю".
Агент Языджи – об интересе "Зенита": сможем говорить о трансфере только летом
Агент Адем Чебеджи, представляющий интересы экс-полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны "Зенита".
Фото: РПЛ