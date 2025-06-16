"Идет заключительная фаза переговоров о переходе Тикнизяна в "Црвену Звезду". Наир расстается с "Локомотивом" в хороших отношениях. Нет никаких обид ни на руководство, ни на главного тренера", - цитирует агента "Матч ТВ".
Напомним, ранее член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов подтвердил, что Наир Тикнизян покидает московский клуб и переходит в сербскую "Црвену Звезду".
26-летний футболист сборной Армении выступает за "железнодорожников" с 2021 года. В прошедшем сезоне Тикнизян принял участие в 23 матчах РПЛ, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Также в активе игрока три ассиста в 10 встречах минувшего Кубка России.
Агент Тикнизяна: Наир расстается с "Локомотивом" в хороших отношениях
Агент защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна Александр Клюев поделился информацией о ходе переговоров с "Црвеной Звездой".
Фото: ФК "Локомотив"