"Спартак" и "Динамо" интересовались Шлегелем полгода назад. Сейчас мы ведем переговоры исключительно с "Локомотивом", — передает слова агента Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что аргентинский защитник попал в сферу интересов "Спартака" и "Динамо". Сообщалось, что оба коллектива рассчитывают зимой договориться с американским клубом об аренде футболиста до конца сезона.
Агент Шлегеля – об интересе "Спартака" и "Динамо": сейчас мы ведем переговоры с "Локомотивом"
Агент Хуан Мануэль Арандилья, представляющий интересы защитника "Орландо Сити" Родриго Шлегеля, прокомментировал информацию об интересе к аргентинцу со стороны "Спартака" и "Динамо".
Фото: MLS