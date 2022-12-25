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Агент Шлегеля – об интересе "Спартака" и "Динамо": сейчас мы ведем переговоры с "Локомотивом"

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Агент Хуан Мануэль Арандилья, представляющий интересы защитника "Орландо Сити" Родриго Шлегеля, прокомментировал информацию об интересе к аргентинцу со стороны "Спартака" и "Динамо".
Фото: MLS
"Спартак" и "Динамо" интересовались Шлегелем полгода назад. Сейчас мы ведем переговоры исключительно с "Локомотивом", — передает слова агента Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что аргентинский защитник попал в сферу интересов "Спартака" и "Динамо". Сообщалось, что оба коллектива рассчитывают зимой договориться с американским клубом об аренде футболиста до конца сезона.


Локомотив Спартак Динамо Орландо Сити Российские трансферы
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