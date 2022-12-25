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Сычевой: возместить после смены фамилии траты болельщикам "Оренбурга" за купленные футболки? Моих футболок ни у кого нет

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Владимир Сычевой в шутливой форме ответил на вопрос о том, возместит ли он болельщикам траты за купленные футболки после смены фамилии.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Буду ли после смены фамилии возмещать траты болельщикам "Оренбурга" за купленные футболки? Так моих футболок ни у кого нет. Почему? Вот так болеют, ха-ха, - приводит комментарий Сычевого "Чемпионат".

Лучший страйкер нынешнего розыгрыша РПЛ Владимир Сычевой сегодня покинул "Оренбург" и перешел в "Крылья Советов". Сумма финансовой компенсации за переход составила 100 миллионов рублей. Соглашение игрока с клубом подписано на 3,5 года. В интервью футболист заявил, что за волжан будет выступать под другой фамилией - Писарский, так как такая фамилия у его отчима.

В этом сезоне Сычевой забил 17 голов за 19 матчей во всех соревнованиях. Также на счету футболиста два успешных ассиста. "Оренбург" после 17 сыгранных туров заработал 25 очков и занимает 9 место перед зимним перерывом. "Крылья Советов" с 20-ю набранными баллами находятся на 11 строчке.


Оренбург Сычевой Крылья Советов
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