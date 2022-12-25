- Даже постоянно работая тренером и уделяя огромное время аналитике своей команды, он также каждый день смотрит один-два других топовых матча, обязательно смотрит. Его хобби — смотреть футбол, что говорит о высокой степени увлеченности, - приводит комментарий Григоряна "Матч ТВ".
Сегодня "Сочи" объявил, что у команды будет новый наставник, им станет российский специалист Курбан Бердыев, который ранее работал в иранском "Тракторе". Ранее Бердыев работал в российском чемпионате с "Рубином" и "Ростовом". С командами Курбан добивался высоких результатов. С казанской командой россиянин дважды выигрывал российское первенство, а с ростовчанами завоевывал серебряные медали и выводил команду в ЛЧ.
"Сочи" ушел на зимний перерыв с 25-ю набранными баллами. В РПЛ команда располагается на 9-й строчке после 17 сыгранных туров.
Григорян: Бердыев очень увлечен футболом и каждый день смотрит один-два топовых матча
Российский тренер Александр Григорян высказался по поводу работы Курбана Бердыева.
Фото: ФК "Ростов"