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Латышонок был признан лучшим игроком "Балтики" в августе

"Балтика" объявила имя лучшего футболиста по итогам месяца.
Фото: ФК "Балтика"
Лучшим игроком августа по версии болельщиков стал Евгений Латышонок, сообщает пресс-служба "Балтики".

После возвращения в клуб 28-летний голкипер сразу занял место в воротах команды и за месяц отыграл в двух матчах на ноль. Также на его счету четыре пропущенных мяча в 5 играх за калининградцев в РПЛ.

В борьбе за эту награду вратарь опередил полузащитника Аймана Мурида и форварда Чинонсо Оффора.

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