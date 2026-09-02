Латышонок был признан лучшим игроком "Балтики" в августе

"Балтика" объявила имя лучшего футболиста по итогам месяца.

Фото: ФК "Балтика"

Лучшим игроком августа по версии болельщиков стал Евгений Латышонок, сообщает пресс-служба "Балтики".



После возвращения в клуб 28-летний голкипер сразу занял место в воротах команды и за месяц отыграл в двух матчах на ноль. Также на его счету четыре пропущенных мяча в 5 играх за калининградцев в РПЛ.



В борьбе за эту награду вратарь опередил полузащитника Аймана Мурида и форварда Чинонсо Оффора.