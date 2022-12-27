По сообщению источника, ЦСКА продвинулся в переговорах по Агапову. В клубе надеются, что в ближайшее время смогут закрыть сделку. Если трансфер состоится, то в обратном направлении, с большой долей вероятности, направится Владислав Яковлев.
20-летний воспитанник московского ЦСКА Владислав Яковлев выступает за главную команду с июля 2021 года. В текущем сезоне в футболке "армейцев" Яковлев провел 14 матчей – девять в Российской премьер-лиге и пять в Кубке России. В общей сумме на футбольном поле Владислав находился 55 и 117 минут, следовательно. Из результативных действий имеется лишь одна голевая передача в рамках РПЛ. Контракт Владислава Яковлева с ЦСКА на данный момент рассчитан до лета 2025 года. 21-летний Илья Агапов в текущем сезоне отыграл 16 матчей в РПЛ и Кубке России. В сумме находится на футбольном поле 1425 минут. Действующий контракт Агапова с "Пари НН" рассчитан до лета 2023 года и подразумевает возможность продления на еще один год. Илья не так давно вызывался в сборную Россию, но дебютировать за нее еще не успел.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": ЦСКА продвинулся в переговорах по Агапову. В сделку могут включить Яковлева
ЦСКА продвинулся в переговорах по трансферу защитника "Пари НН" Ильи Агапова.
Фото: ФК "Пари НН"