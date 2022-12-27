Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
20:30
БорнмутНе начат
П1 1.4X 5П2 8
Манчестер Юнайтед
23:00
Ноттингем ФорестНе начат
П1 1.33X 5.8П2 8.8
Реклама лига ставок Сделать ставку

"Чемпионат": ЦСКА продвинулся в переговорах по Агапову. В сделку могут включить Яковлева

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
ЦСКА продвинулся в переговорах по трансферу защитника "Пари НН" Ильи Агапова.
Фото: ФК "Пари НН"
По сообщению источника, ЦСКА продвинулся в переговорах по Агапову. В клубе надеются, что в ближайшее время смогут закрыть сделку. Если трансфер состоится, то в обратном направлении, с большой долей вероятности, направится Владислав Яковлев.

20-летний воспитанник московского ЦСКА Владислав Яковлев выступает за главную команду с июля 2021 года. В текущем сезоне в футболке "армейцев" Яковлев провел 14 матчей – девять в Российской премьер-лиге и пять в Кубке России. В общей сумме на футбольном поле Владислав находился 55 и 117 минут, следовательно. Из результативных действий имеется лишь одна голевая передача в рамках РПЛ. Контракт Владислава Яковлева с ЦСКА на данный момент рассчитан до лета 2025 года. 21-летний Илья Агапов в текущем сезоне отыграл 16 матчей в РПЛ и Кубке России. В сумме находится на футбольном поле 1425 минут. Действующий контракт Агапова с "Пари НН" рассчитан до лета 2023 года и подразумевает возможность продления на еще один год. Илья не так давно вызывался в сборную Россию, но дебютировать за нее еще не успел.

Источник: "Чемпионат"


ЦСКА Агапов Пари НН РПЛ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Кейн побил еще один рекорд АПЛ – он забивал всем 32 командам, против которых играл в лиге
Агент Глебова: Данил сосредоточен на "Ростове". Без клуба не будем рассматривать никаких предложений
Агент Самошникова: первый раз слышу о том, что Илья провалил медосмотр в "Локомотиве". Он сейчас находится в отпуске
Колосков: голосование исполкома РФС перенесли, так как Азиатская конфедерация не гарантировала одобрение перехода РФС 5
Артета – о лидерстве "Арсенала" в АПЛ: нужно концентрироваться на себе. Невозможно контролировать действия конкурентов
Журналист Карпов: Самошников не проходил медосмотр для "Локомотива". Это невозможно – у Ильи контракт еще на полгода 2
"Торпедо" официально объявило об уходе из клуба Игоря Смольникова 1
Гаджиев: участия российских клубов в еврокубках я не ожидаю не только в 2023 году, но и в ближайшие пару-тройку лет 2
"Матч ТВ": Самошников во второй раз за полгода провалил медосмотр. Ильи не будет в "Локо" из-за проблем с голеностопом
"Чемпионат": ЦСКА продвинулся в переговорах по Агапову. В сделку могут включить Яковлева
Губерниев: Роналду – главное разочарование года. Из человека с железными яйцами он превратился в истеричку 2
Ширко: чтобы бороться за первое место, "Спартаку" нужна стабильность, это касается не только матчей с "Зенитом" 2
Венгерский журналист: как бы мы ни хотели дуэт Дзюбы с Черчесовым, он слишком дорог для "Ференцвароша"
Спортивный юрист Прокопец: УЕФА может не отпустить Россию в АФК
РФС перенес голосование исполкома по вопросу выхода из УЕФА для дальнейшего перехода в АФК 8