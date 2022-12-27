"Ренан — большой талант. Наверное, целесообразно его купить, когда еще цена не очень высока. Потом придется очень много платить. Все в Бразилии признают, что Ренан — потенциальная суперзвезда. Не думаю, что он может не заиграть в России", — цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что "Коринтианс" хочет подписать форварда "Зенита" Юри Алберто, который выступает за бразильский клуб на правах аренды. Сообщалось, что руководство клуба в обмен на 21-летнего нападающего готово отдать питерцам Ренара и полузащитника Дю Кейроса.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ренана в 2 млн евро.
Агент Барбоза – о Ренане в "Зените": в Бразилии признают, что Роберт — потенциальная суперзвезда
Португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением о потенциальном переходе защитника "Коринтианса" Роберта Ренана в "Зенит".
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