"Я просто не знаю, что сейчас рассказывать. Я больше не игрок "Зенита". Моя жизнь больше не такая интересная. Но вообще, когда что-то постил, футболисты и тренеры реагировали", - цитирует 37-летнего бельгийца Sport24.
Напомним, Ломбертс выступал в составе "Зенита" с 2007-го по 2017 год. С сине-бело-голубыми защитник становился обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, завоевал 4 чемпионских титула в Российской Премьер-лиге и дважды поднимал над головой Кубок страны.
Футболист принял решение завершить профессиональную карьеру в 2020 году – на данный момент он работает главным тренером бельгийского "Гента".
Ломбертс: я больше не игрок "Зенита" - моя жизнь уже не такая интересная
Экс-футболист "Зенита" Николас Ломбертс рассказал о жизни после ухода из петербуржского коллектива.
Фото: ФК "Зенит"