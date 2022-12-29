- Это правда, контракт с "Химками" будет расторгнут. Мое будущее? Пока не могу ничего говорить, - приводит комментарий Камышева "РБ Спорт".
Сегодня СМИ сообщили, что Илья Камышев, выступающий на позиции опорного полузащитника, и "Химки" согласовали расторжение контракта, который действовал до лета 2024 года. За подмосковный клуб игрок отыграл 10 встреч во всех турнирах, оформив 1 голевую передачу. Футбольно-аналитический портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 200 тысяч евро.
Камышев: это правда, что контракт с "Химками" будет расторгнут
Опорный хавбек "Химок" Илья Камышев подтвердил, что покинет клуб.
Фото: ФК "Химки"