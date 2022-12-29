По данным источника, 22-летний хавбек попал в сферу интересов "ПСВ". Представители клуба успели связаться с окружением игрока.
Отмечается, что в "ПСВ" рассчитывают, что Сперцян станет заменой форварду Коди Гакпо, который ранее подписал контракт с "Ливерпулем".
Сам футболист намерен остаться в краснодарской команде этой зимой.
Сперцян сыграл за "Краснодар" 16 матчей нынешнего сезона Российской Премьер-лиги, в которых забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": ПСВ связался с окружением Сперцяна и хочет подписать игрока "Краснодара"
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян может перейти в клуб из чемпионата Нидерландов.
Фото: ФК "Краснодар"