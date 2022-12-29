"Мы не будем комментировать никакую информацию о Сперцяне, так как он не игрок "ПСВ". Мы не реагируем на трансферные слухи", - цитирует заявление клубной пресс-службы "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что "ПСВ" проявляет интерес к Сперцяну. Сообщалось, что руководство коллектива из Нидерландов контактировало с окружением футболиста.
Сперцян забил 9 голов и отдал 5 результативных передач за 16 матчей в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги.
"ПСВ" - об интересе к Сперцяну: не будем комментировать никакую информацию
Пресс-служба голландского "ПСВ" прокомментировала информацию об интересе к полузащитнику "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: Чемпионат.com