– В новом году я хочу пожелать болельщикам "Спартака" быть в тесном контакте с клубом. Тем более, новое руководство "Лукойла" готово иметь настоящие добрососедские отношения. Обсуждать с болельщиками вопросы, которые их волнуют. Думаю, этот контакт будет найден, – цитирует Кавазашвили "СЭ".
Напомним, что летом 2022 года у московского "Спартака" сменилось руководство. Леонид Арнольдович Федун покинул все свои должности в московском клубе, теперь "Спартак" находится под управлением "Лукойла". Летом текущего года у красно-белых появился и новый главный тренер – на смену итальянскому специалисту Паоло Ваноли, который сейчас работает в итальянской "Венеции", пришел испанец Гильермо Абаскаль, ранее работавший со швейцарским "Базелем". По итогам семнадцати сыгранных туров и всей первой части сезона московский "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Красно-белые отстают от лидирующего "Зенита" на шесть очков. Сезон РПЛ возобновится в начале марта 2023 года.
Кавазашвили: в новом году хочу пожелать болельщикам "Спартака" быть в контакте с клубом
Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили обратился к болельщикам московской команды с пожеланиями к новому году.
Фото: "СЭ"