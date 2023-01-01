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Экс-генсек РФС - о переходе в Азию: мое мнение крайне отрицательное. Члены исполкома выступили флюгерами и клоунами

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Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев оценил идею о переходе в АФК.
Фото: Getty Images
"Это фундаментальный вопрос. И очень жалко, что некоторые члены исполкома РФС, которые высказывали свои позиции, выступили некоторыми флюгерами. И пытались угадать, что хотят сильные миры сего. Разовью такую рисковую мысль, некоторые члены исполкома проявили себя какими-то клоунами. Мое мнение с самого начала было крайне отрицательным об этой идее", - приводит слова Воробьева "Матч ТВ".

Напомним, ранее на исполкомах РФС в конце декабря неоднократно обсуждалась идея о выходе из состава УЕФА и переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию. Сообщалось, что УЕФА рассмотрит вопрос о выходе России в срок до полугода, если заявление было бы подано до конца 2022 года, но в итоге РФС заявил о создании совместной с УЕФА рабочей группы для возвращения России к международным соревнованиям.


РФС УЕФА АФК
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