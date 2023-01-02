- Пока нет никаких новостей насчет трансфера Шлегеля. Мне больше не звонили из "Локомотива", – приводит комментарий агента Sport24.
25-летний аргентинец Родриго Шлегель, выступающий на позиции центрального защитника, в этом сезоне сыграл в 36 матчах за "Орландо Сити" во всех соревнованиях. На счету футболиста 2 забитых мяча. Контракт Родриго с американским клубом заканчивается в декабре этого года. Трансферная стоимость Шлегеля, по данным авторитетного сайта Transfermarkt, составляет 2 млн евро. Ранее агент игрока заявлял, что московский "Локомотив" ведет переговоры о переходе в команду аргентинца.
Ранее "Локомотив" уже провел ряд приобретений. Команду пополнили футболисты "Крыльев Советов" Сергей Пиняев и Максим Глушенков. Также в ряды "железнодорожников" перешел голкипер "Химок" Илья Лантратов.
Агент Шлегеля: новостей насчет перехода игрока в "Локомотив" нет. Мне больше не звонили из клуба
Агент защитника "Орландо Сити" Родриго Шлегеля Хуан Мануэль Арандилья высказался по поводу возможного трансфера игрока в "Локомотив".
Фото: MLS