"Я думаю, он закончил с футболом. Он может рассматривать предложения от клубов, но столкнется с тем, с чем столкнулся в первой турецкой команде: либо уйдет оттуда, либо его выгонят", - цитирует Шалимова "Спорт день за днем".
Напомним, Дзюба в ноябре остался без команды после расторжения контракта с "Адана Демирспор". Он провел в Турции всего несколько месяцев, за которые не сумел стать игроком стартового состава, сыграв лишь 5 матчей, в которых он забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дзюбы в 4 млн евро. В августе этого года ему исполняется 35 лет. До Турции Дзюба выступал за "Зенит", тульский "Арсенал", "Спартак", "Ростов" и "Томь".
Шалимов: думаю, Дзюба закончил с футболом. В новой команде он столкнется с тем же: либо уйдет, либо его выгонят
Экс-тренер "Урала" Игорь Шалимов считает, что Артему Дзюбе стоит завершить карьеру.
Фото: ФК "Зенит"