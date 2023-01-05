"За что я критикую Слуцкого? За результаты. Человек с приличным составом по меркам РПЛ говорит: "У меня плохой состав". Причем начал так говорить, когда команда посыпалась. Мол, плохие футболисты. Знаете, потом с кем ни общался, ни работал — все в один голос говорят, что Слуцкий очень слабый тренер", - цитирует Канчельскиса "Матч ТВ".
Напомним, в ноябре прошлого года Слуцкий покинул пост главного тренера "Рубина". Он возглавлял казанцев с 2019 года. Под его руководством "Рубин" сначала вышел в еврокубки в сезоне 2020/21, а в следующем сезоне вылетел в Первую лигу.
До "Рубина" Слуцкий тренировал нидерландский "Витесс", английский "Халл Сити", сборную России, ЦСКА, "Крылья Советов", ФК "Москва" и "Уралан".
Канчельскис: все, с кем общался, в один голос говорят, что Слуцкий очень слабый тренер
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис рассказал, почему активно критикует Леонида Слуцкого.
Фото: ФК "Рубин"