– "Спартаку" больше нужен левый защитник, а не правый. Но на эту позицию нужен такой игрок, как Тавареш. А вообще, в большей степени необходим центральный защитник, а не фланговый, – приводит слова Бушманова "РБ Спорт".
Напомним, что ранее один из зарубежных источников (O Jogo) сообщал о том, что московский "Спартак" является главным фаворитом в борьбе за 21-летнего португальского защитника Томаша Тавареша. Крайний защитник принадлежит "Бенфике", но в текущем сезоне не провел за главную команду ни одного матча. Тавареш был переведен во вторую команду. Нынешний наставник московского "Спартака" знаком с Томашем по совместной работе в швейцарском "Базеле". Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего флангового защитника в два миллиона евро.
Бушманов – о возможном трансфере Тавареша в "Спартак": в большей степени необходим центральный защитник, а не фланговый
Экс-футболист "Спартака" Евгений Бушманов прокомментировал возможный переход защитника "Бенфики" Томаша Тавареша в стан красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"