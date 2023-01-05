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Бушманов – о возможном трансфере Тавареша в "Спартак": в большей степени необходим центральный защитник, а не фланговый

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Экс-футболист "Спартака" Евгений Бушманов прокомментировал возможный переход защитника "Бенфики" Томаша Тавареша в стан красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
– "Спартаку" больше нужен левый защитник, а не правый. Но на эту позицию нужен такой игрок, как Тавареш. А вообще, в большей степени необходим центральный защитник, а не фланговый, – приводит слова Бушманова "РБ Спорт".

Напомним, что ранее один из зарубежных источников (O Jogo) сообщал о том, что московский "Спартак" является главным фаворитом в борьбе за 21-летнего португальского защитника Томаша Тавареша. Крайний защитник принадлежит "Бенфике", но в текущем сезоне не провел за главную команду ни одного матча. Тавареш был переведен во вторую команду. Нынешний наставник московского "Спартака" знаком с Томашем по совместной работе в швейцарском "Базеле". Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего флангового защитника в два миллиона евро.


Бушманов Спартак Тавареш
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