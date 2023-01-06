- Роберт Ренан уже подписал контракт с "Зенитом" и официально стал игроком клуба, - сообщил в своих социальных сетях бразильский журналист-инсайдер Фабио Алейшо.
Ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе в состав петербургского "Зенита" 19-летнего центрального защитника "Коринтианса" Роберта Ренана. В 2022 году футболист провел за бразильский клуб 13 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 1 ассистентский балл.
Инсайдер Алейшо: Роберт Ренан уже подписал контракт с "Зенитом"
По данным южноамериканских журналистов, центральный защитник "Коринтианса" Роберт Ренан уже заключил официальное соглашение с петербургским "Зенитом".
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