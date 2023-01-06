- Любой команде всегда хочется усилиться в трансферное окно. Если "Динамо" возьмет игроков, кто поможет команде - ради бога. Я всегда говорю: чем больше высококлассных легионеров в РПЛ, тем быстрее будут расти российские игроки. Всегда же приятно смотреть, когда приезжает хороший футболист. Рядом с такими игроками наша молодежь и учится, - передает слова Колыванова "Чемпионат"
Московское "Динамо" по итогам осенней части сезона-202/2023 занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги четвертую строчку, набрав 29 очков в 17 сыгранных матчах. Отставание бело-голубых от занимающего третье место "Ростова" составляет 6 очков, от "Спартака" - 7 очков, от лидирующего "Зенита" - 13 очков. Летом "Динамо" покинули полузащитники Себастьян Шиманьски и Никола Моро, а также, воспользовавшись данной ФИФА возможностью приостановки контракта с клубами РПЛ - защитники Фабиан Бальбуэна и Гильермо Варела, при этом уругвайский вингбек фактически сбежал из расположения бело-голубых за день до матча 2 тура чемпионата с "Торпедо".
Колыванов: чем больше высококлассных легионеров в РПЛ, тем быстрее будут расти российские игроки
Экс-нападающий "Динамо" Игорь Колыванов высказался о возможном усилении бело-голубых.
Фото: Global Look Press