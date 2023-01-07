Чешский специалист назвал сине-бело-голубых отцом русского футбола, а москвичей – сыном-двоечником.
"Если рассуждать в таких плоскостях, то "Спартак" зачат на народной любви — тем и живет и будет жить при любом спонсоре и владельце. А "Зенит" — искусственно сделанный продукт, который будет велик, пока есть "Газпром", — цитирует Салихову "РБ Спорт".
"Зенит" и "Спартак" в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги расположились на первом и втором месте в турнирной таблице. Питерцы по итогам первой части чемпионата имеют в активе 42 очка, на счету красно-белых – 36 баллов. Команды успели сыграть между собой в рамках национального первенства в 8-м туре – победу одержали подопечные Сергея Семака (2:1).
Зарема – о словах Петржелы: "Спартак" зачат на народной любви, а "Зенит" — искусственный продукт
Супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на заявление бывшего наставника "Зенита" Властимила Петржелы.
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