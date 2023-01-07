– Трансфер Агапова в ЦСКА мне понятен. Я его хорошо знаю по "Спартаку-2". Он с самого начала привлек к себе внимание. У Ильи были все качества в "Спартаке", тогда ему не хватало мышечной массы, но по мере взросления и тренировочного процесса это все набирается. Илья мне всегда нравился, поэтому я удивился, когда "Спартак" решил его отпустить, – цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".
Напомним, что московский ЦСКА вчера на всех своих ресурсах официально объявил о том, что в их клуб из нижегородского "Пари НН" переходит молодой российский центральный защитник Илья Агапов. Илья уже вызывался в главную сборную России по футболу, но дебютировать за национальную команду еще не успел.
Первую часть текущего сезона Агапов провел в составе "Пари НН", отыграв за эту команду 13 матчей в Российской премьер-лиги и три в Кубке России, на его групповой стадии. В общей сумме на футбольном поле Илья провел в обоих турнирах 1425 минут. Агапов заключил с "армейцами" долгосрочный контракт, который истекает 31 декабря 2027 года.
До июля 2022 года, когда Агапов перебрался в "Пари НН", он играл за "Спартак-2", который в предыдущем сезоне выступал в Футбольной национальной лиге (ныне – Первая лига), но по его окончанию был расформирован.
Кузьмичев – о переходе Агапова в ЦСКА: он мне всегда нравился, поэтому я удивился, когда "Спартак" решил его отпустить
Бывший директор академии "Локомотива" Владимир Кузьмичев прокомментировал трансфер Ильи Агапова в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА