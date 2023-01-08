"Спартак" — мировой бренд, народная команда, все в мире знают этот клуб. В "Зените" преобладают иностранцы, они не мировой бренд, они не известны на весь мир. Это проект "Газпрома" — если им нужен какой-то игрок из РПЛ, они его получат, потому что дадут столько денег, сколько даже не снится футболистам!", - цитирует Кавазашвили "РБ Спорт".
"Зенит" и "Спартак" ушли на перерыв в РПЛ в качестве лидеров в турнирной таблице. Сине-бело-голубые идут на первой строчке, набрав 42 очка в 17 стартовых турах. "Спартак" отстает от петербуржцев на 6 очков. Кроме того, команды встречались на групповом этапе Кубка России, где "Спартак" стал первым в квартете, пройдя в плей-офф Пути РПЛ, а "Зенит" занял третье место и продолжит выступления в Пути регионов турнира.
Кавазашвили: Спартак" - мировой бренд, народная команда, а "Зенит" - это проект "Газпрома"
Фото: РПЛ