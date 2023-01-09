Baza: экс-игрок "Спартака" из Нальчика Хубиев и еще четверо россиян живут в аэропорту Сеула, уехав от мобилизации

Бывший форвард " Спартака " из Нальчика Джашар Хубиев, как и еще четверо россиян, уже на протяжении нескольких месяцев живут в Сеуле, в здании аэропорта. Все пятеро скрываются от мобилизации.

Фото: социальные сети Джашара Хубиева

По данным источника, Хубиев и еще четверо россиян несколько месяцев живут в аэропорту Сеула, уехав от мобилизации: корейские власти отказали им в предоставлении убежища, так как не считают уклонение от военной службы уважительной причиной.



Российский нападающий Джашар Хубиев родился 1 сентября 1991 года и уже завершил карьеру. Сейчас Хубиев находится в возрасте 31-ого года. За всю свою карьеру в МФЛ Джашар провел 23 матча, забив два мяча. Во Второй лиге Хубиев отыграл 12 матчей и не отличался забитыми мячами. В Кубке России у Джашара насчитывается всего лишь три матча и один гол. Напомним, что в России частичная мобилизация была объявлена президентом Российской Федерации Владимиром Путиным осенью 2022 года, а именно 21 сентября 2022 года.



Источник: Baza