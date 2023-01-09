– В тренерском штабе Бердыева меня нет. Но на сегодняшний день пока еще являюсь сотрудником клуба. В ближайшее время определимся с руководством. Пока больше ничего не могу сказать, – цитирует Точилина "Матч ТВ".
Напомним, что сегодня, 9 января 2022 года, футбольный клуб "Сочи" в своих социальных сетях официально объявил имена и фамилии специалистов, которые вошли в тренерский штаб нового главного тренера команды Курбана Бердыева. Курбану Бекиевичу в "Сочи" будут помогать Дмитрий Кириченко, Дмитрий Хохлов и Андрей Мацюра.
Александр Точилин руководил сочинским клубом в первой части текущего сезона вместе с Вадимом Гараниным, покинувшим "Сочи" и сейчас близок к возвращению в красноярский "Енисей", который на данный момент представляет Первую лигу. Точилин до "Сочи" работал такими командами, как "Долгопрудный", "Кубань" и "Динамо" из Санкт-Петербурга.
Точилин: в тренерском штабе Бердыева в "Сочи" меня нет. Но я все еще являюсь сотрудником клуба
Бывший тренер "Сочи" Александр Точилин отметил, что не вошел в новый тренерский штаб Курбана Бердыева.
Фото: ФК "Сочи"