По данным источника, Промес пропустит первый сбор "Спартака". Сначала он будет работать с молодежкой в Москве, а потом – индивидуально с тренером.
По итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги и всей первой части сезона атакующий полузащитник "Спартака" Квинси Промес является лучшим бомбардиром не только самой команды, но и одним из лучших в рамках чемпионата. Голландец забил четырнадцать мячей. Столько же раз ворота соперников поражал Владимир Сычевой в составе "Оренбурга", но у российского центрфорварда больше мячей, забитых с игры. Сам "Спартак" идет на втором месте в РПЛ, отставая от привычно лидирующего "Зенита" на шесть очков. Сезон возобновится в начале марта 2023 года, матчи Кубка России пройдут в конце февраля.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Промес пропустит первый сбор "Спартака"
Атакующий полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес пропустит первый и, вероятно, второй зимний сборы команды в ОАЭ.
Фото: Чемпионат.com