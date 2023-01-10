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"РБ Спорт": Промес пропустит первый сбор "Спартака"

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Атакующий полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес пропустит первый и, вероятно, второй зимний сборы команды в ОАЭ.
Фото: Чемпионат.com
По данным источника, Промес пропустит первый сбор "Спартака". Сначала он будет работать с молодежкой в Москве, а потом – индивидуально с тренером.

По итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги и всей первой части сезона атакующий полузащитник "Спартака" Квинси Промес является лучшим бомбардиром не только самой команды, но и одним из лучших в рамках чемпионата. Голландец забил четырнадцать мячей. Столько же раз ворота соперников поражал Владимир Сычевой в составе "Оренбурга", но у российского центрфорварда больше мячей, забитых с игры. Сам "Спартак" идет на втором месте в РПЛ, отставая от привычно лидирующего "Зенита" на шесть очков. Сезон возобновится в начале марта 2023 года, матчи Кубка России пройдут в конце февраля.

Источник: "РБ Спорт"


Промес Спартак
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