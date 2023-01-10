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Генсек РФС: хотели продолжить сотрудничество с Галактионовым, но понимаем, что совмещать "Локомотив" со сборной сложно

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию со старшим тренером молодежной сборной России Михаилом Галактионовым, возглавившим "Локомотив".
Фото: РФС
– Мы удовлетворены работой Галактионова в РФС. Понимаем, что ему интересно работать с "Локомотивом", тем более неизвестно, когда официальные игры появятся у молодежной сборной. Мы хотели бы продолжить сотрудничество с Галактионовым, но понимаем, что совмещать работу в "Локомотиве" и сборной сложно. Будем учитывать результаты переговоров рабочей группы УЕФА. Примерно в феврале должны понимать, что будет с календарем молодежной сборной и принимать решение, – цитирует Митрофанова "РБ Спорт".

Напомним, что сегодня же, чуть ранее, генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил о том, что УЕФА на этой неделе сформирует рабочую группу по возвращению России в международные турниры. На данный момент все российские клубы и национальные сборные России отстранены от официальных международных турниров на неопределенный срок из-за политической обстановки вокруг России, ее взаимоотношений с Украиной. В последнее время основная и молодежная сборная России проводит исключительно товарищеские матчи.

Главным тренером молодежной сборной России Михаил Галактионов был назначен в декабре 2018 года. Ранее Галактионов совмещал работу в сборной с работой в нижегородском клубе "Пари НН". В ноябре 2022 года Михаил покинул нижегородский клуб. Во главе "Пари НН" он провел 21 матч. Спустя пару дней после ухода из нижегородского клуба Михаил Галактионов был назначен новым главным тренером московского "Локомотива". Его контракт с "железнодорожниками" рассчитан до лета 2024 года. В рамках РПЛ Галактионов не провел еще ни одного матча во главе "Локомотива". Сезон возобновится в начале марта 2023 года, а сейчас находится на зимнем перерыве.


Митрофанов Галактионов Локомотив РФС
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