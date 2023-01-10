– Ничего не знаю об этом, сложно что-то сказать по этому поводу. Значит, на это есть какие-то причины. Но думаю, что отсутствие Промеса на сборах никак не повлияет на команду. Команда просто будет готовиться без него, – приводит слова Бушманова "РБ Спорт".
Напомним, что сегодня один из источников ("РБ Спорт") сообщил о том, что один из лидеров и ключевых игроков московского "Спартака" Квинси Промес пропустит первый сбор красно-белых. Атакующий полузащитник сначала будет работать с молодежной командой в Москве, а потом – индивидуально с тренером.
За первую часть текущего сезона Российской премьер-лиги Квинси Промес провел 16 матчей, забил 14 мячей и отдал шесть результативных передач. В Кубке России, на его групповой стадии, голландский полузащитник отыграл все шесть матчей, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. В РПЛ московский "Спартак" идет на втором месте, от лидирующего "Зенита" отстает на шесть очков. В Кубке России заняли первое место в группе с "Крыльями Советом", "Факелом" и "Зенитом". Контракт Квинси Промеса со "Спартаком" рассчитан до 30 июня 2024 года.
Бушманов: отсутствие Промеса на сборах никак не повлияет на "Спартак"
Экс-футболист "Спартака" Евгений Бушманов прокомментировал информацию о том, что Квинси Промес пропустит первый сбор команды в Дубае.
Фото: РПЛ