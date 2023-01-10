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"РБ Спорт": "Пари НН" намерен арендовать защитника "Арарат-Армении" Мкртчяна

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Армянский футболист Степа Мкртчян заинтересовал "Пари НН".
Фото: Getty Images
По данным источника, 19-летний центральный защитник из Армении Степа Мкртчян, выступающий на позиции центрального защитника, заинтересовал "Пари НН". Клуб хочет взять игрока в аренду до конца нынешнего сезона. Нижегородцы почти договорились с "Арарат-Арменией" о переходе и решают вопросы документации.

Степа Мкртчян поучаствовал в 10 встречах за "Арарат-Армению". Также в активе Степы 7 матчей за национальную команду Армении. Трансферная стоимость Мкртчяна оценивается в 250 тысяч евро (по данным авторитетного аналитического портала Transfermarkt). Ранее СМИ сообщили, что армянский футболист проведет тренировочные сборы с командой из Нижнего Новгорода.

"Пари НН" после первой половины российского чемпионата расположился на 12 месте. В активе нижегородского коллектива 19 набранных очков.

Источник: "РБ Спорт"


Пари НН Арарат-Армения
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