"Я не понимаю их уход из подмосковного клуба. Надо спрашивать у руководителей "Химок", которые приняли это решение. Такие игроки, как Глушаков и Кухарчук, могут усилить любую команду второй части таблицы РПЛ", - цитирует Черевченко Sport24.
Ранее Кухарчук подтвердил, что приступил к поиску новой команды. Он провел в "Химках" 5 сезонов. В текущей кампании 32-летний хавбек вышел на поле в 8-ми матчах Российской Премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами.
О расторжении контракта с Глушаковым подмосковный клуб объявил сегодня.
Черевченко – об уходе Кухарчука и Глушакова из "Химок": они усилят любой клуб второй части таблицы РПЛ
Экс-главный тренер "Химок" Игорь Черевченко поделился мнением об уходе из подмосковного клуба полузащитников Дениса Глушакова и Ильи Кухарчука.
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