По данным источника,25-летний россиянин Илья Самошников, выступающий на позиции левого защитника, летом перейдет в "Локомотив". Футболист и "железнодорожники" подписали предварительное соглашение.
Илья Самошников в Первой лиге забил 1 гол и сделал 2 ассистентских действия за 16 матчей турнира за "Рубин". Контракт россиянина с казанским коллективом заканчивается летом этого года. В активе Ильи 3 игры на сборную России. Рыночная стоимость Самошникова, по данным авторитетного финансово-аналитического сайта Transfermarkt, составляет 2,5 млн евро.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Локомотив" подписал предварительный контракт с Самошниковым
Российский футболист Илья Самошников перейдет в "Локомотив".
Фото: ФК "Рубин"