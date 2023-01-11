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Петржела: в "Зените" нет нападающего сильнее Соболева. Он - то, что нужно петербуржцам

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Экс-тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что сине-бело-голубым стоит побороться за форварда "Спартака" Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"
"Соболев здорово прибавил за этот сезон. Техничный и мощный форвард, хорошо играющий головой. Сейчас в "Зените" нет нападающего сильнее, чем Александр Соболев. По описанию — это то, что нужно "Зениту". Настоящего бомбардира в команде нет. Но спартаковское прошлое может стать преградой для перехода. Еще он много симулирует, а в "Зените" таких не любят

Александр Соболев выступает за "Спартак" с 2020 года. До этого он защищал цвета "Крыльев Советов", "Енисея", "Томи" и "Динамо" из Барнаула.

Соболев является лучшим ассистентом чемпионата России после окончания первой половины сезона. В активе нападающего семь голов и семь результативных передач. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Соболева в 9 млн евро.


Петржела Соболев Спартак Зенит
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