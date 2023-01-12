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Гончаренко: игроков "Урала" осенью даже настраивать не надо было, всех распирало

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Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко рассказал об эмоциональном настрое своих игроков на осеннем отрезке РПЛ.
Фото: РПЛ
– Надо отметить, что все игроки были заряжены. Тот же Бикфалви великолепно себя повел. Когда он вылетел по травме, начал забивать Леха Каштанов. Эрик потом спокойно сказал: "Тренер, я все вижу, никаких проблем". Он абсолютно адекватно воспринял свою роль на скамейке. Игроков осенью даже настраивать не надо было, всех распирало, – цитирует Гончаренко "Чемпионат".

Напомним, что футбольный клуб "Урал" после приглашения белорусского специалиста Виктора Гончаренко на пост главного тренера команды осенью 2022 года совершил резкий скачок в турнирной таблице Российской премьер-лиги. По итогам семнадцати сыгранных туров "Урал" набрал 321 очко, занимает десятое место. Начинал сезон клуб из Екатеринбурга на дне таблицы РПЛ. В Кубке России, на его групповой стадии, которая проходила осенью прошедшего года, "Урал" занял первое место в своем квартете с ЦСКА, "Торпедо" и "Сочи". Лидер "Урала" Эрик Бикфалви пропустил часть сезона из-за повреждения. В текущем сезоне РПЛ провел 14 матчей, забил три мяча. В Кубке России отыграл четыре матча, забил два мяча, отдал одну результативную передачу.


Гончаренко Урал РПЛ
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