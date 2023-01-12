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Гончаренко: уверен, что Крыховяк меньше всех хотел уезжать из "Краснодара". Он суперадекватный и воспитанный парень

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Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко высказал мнение об уходе польского полузащитника Гжегожа Крыховяка из "Краснодара" в связи с началом военной спецоперации на Украине.
Фото: РПЛ
– Хочу встать на сторону Крыховяка. Много было слухов, что он всех легионеров подговорил уехать. Но я уверен, что он меньше всех хотел уезжать и не занимался этой ерундой. Гжегож суперадекватный, корректный и воспитанный парень, – цитирует Гончаренко "Чемпионат".

Напомним, что польский центральный полузащитник Грегож Крыховяк на данный момент выступает на правах годичной аренды за футбольный клуб "Аль-Шабаб". Летом 2023 года Крыховяк должен вернуться с "Краснодаром", с которым у него действует контракт, на данный момент рассчитанный до 30 июня 2024 года. Гжегож отправляется в аренду из "Краснодара" не первый раз – в марте 2022 года польский полузащитник отправлялся на несколько месяцев в "АЕК Афины". В текущем сезоне Гжегож Крыховяк провел в составе "Аль-Шабаба" 11 матчей в чемпионате Саудовской Аравии. На счету польского футболиста два гола и одна результативная передача. Крыховяк принимал участие и на недавнем ЧМ-2022, на котором сборная Польши дошла до стадии 1/8 финала.


Гончаренко Крыховяк Краснодар
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