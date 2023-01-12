По данным источника, "Аль-Ахли", представляющий чемпионат Египта, хотел приобрести 25-летнего африканца Мохамеда Конате, выступающего на позиции центрального нападающего, и сделал предложение о покупке "Ахмату". Грозненский клуб отказался продавать своего форварда. Ранее агент Конате Дмитрий Селюк заявил, что у игрока есть множество предложений о переходе в различные чемпионаты, но Мохамед решил доиграть сезон в России.
Мохамед Конате в 16 матчах нынешнего розыгрыша РПЛ забил 7 мячей и сделал 1 ассистентское действие. Также форвард успешно выступил на групповом этапе Кубка России, де за 4 игры отличился 2 раза. Контракт Мохамеда с грозненским коллективом рассчитан до лета 2024 года.Трансферная стоимость Конате оценивается в 1,5 млн евро (по данным авторитетного сайта Transfermarkt)
Источник: Metaratings
Metaratings: "Ахмат" не продал Конате в египетский "Аль-Ахли"
Форвард "Ахмата" Мохамед Конате мог продолжить карьеру в чемпионате Египта.
Фото: ФК "Ахмат"