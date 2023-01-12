«Зенит» в Катаре, «Спартак» в Дубае, «Торпедо» в Тамбове. Краткий гид по зимним тренировочным сборам всех клубов РПЛ

«Зенит»
Дата выхода из отпуска: формально 1 января, фактически 13 января
Место и сроки сборов: Катар (15.01-28.01), ОАЭ (01.02-14.02)
Уже запланированные товарищеские матчи: «Сепахан» Иран (Исфахан, 17.02)
Первый официальный матч: 25 февраля, «Волга» Ульяновск (на выезде, 1/4 финала Пути регионов Кубка России)
«Спартак»
Дата выхода из отпуска: 10 января 2023 г.
Место и сроки сборов: ОАЭ, Дубай (13.01-27.01), ОАЭ, Абу-Даби (30.01-11.02), Турция, Белек (14.02-20.02)
Уже запланированные товарищеские матчи: «Левски» Болгария (22.01), «Ботев» Болгария (27.01), «Ростов» (02.02), «Краснодар» (06.02), «Сочи» (10.02)
Первый официальный матч: 22 февраля, «Локомотив» (на выезде, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России)
«Ростов»
Дата выхода из отпуска: 11 января 2023 г.
Место и сроки сборов: ОАЭ (14.01-15.02)
Уже запланированные товарищеские матчи: «Бунёдкор» Узбекистан (21.01), «Джохор» Малайзия (25.01), «Спартак» (02.02), «Сочи» (06.02), «Краснодар» (11.02)
Первый официальный матч: 22 февраля, «Урал» (дома, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России)
«Динамо»
Дата выхода из отпуска: 10 января 2023 г.
Место и сроки сборов: ОАЭ, Абу-Даби (12.01-22.01), Турция, Белек (26.01-06.02), Турция, Белек (10.02-17.02)
Уже запланированные товарищеские матчи: «Грин Херонс» ОАЭ (18.01), «Оренбург» (22.01), «Борац» Босния и Герцеговина (29.01), «Арда» Болгария (02.02), «Енисей» (06.02), «Химки» (12.02), «Алания» (15.02), ЦСКА (15.02)
Первый официальный матч: 23 февраля, «Крылья Советов» (на выезде, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России)
ЦСКА
Дата выхода из отпуска: 5 января 2023 г.
Место и сроки сборов: ОАЭ (07.01-20.01), Турция (24.01-05.02), Турция (08.02-20.02)
Уже запланированные товарищеские матчи: «Симба» Танзания (15.01), «Оренбург» (19.01), «Партизан» Сербия (27.01), «Алания» (31.01), «Шкупи» Македония (04.02), «Ахмат» (11.02), «Динамо» (15.02)
Первый официальный матч: 23 февраля, «Краснодар» (дома, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России)
«Ахмат»
Дата выхода из отпуска: 9 января 2023 г.
Место и сроки сборов: Турция, Белек (10.01-24.01), Турция (сроки не опубликованы)
Уже запланированные товарищеские матчи: «Партизан» Сербия (19.01), «Воеводина» Сербия (23.01), «Чайка» (05.02), «Химки» (05.02), «Волга» (11.02), ЦСКА (11.02), «Рубин» (16.02), «Нефтехимик» (17.02)
Первый официальный матч: 26 февраля, «Уфа» (на выезде, 1/4 финала Пути регионов Кубка России)
«Оренбург»
Дата выхода из отпуска: 8 января 2023 г.
Место и сроки сборов: ОАЭ, Абу-Даби (10.01-23.01), Турция, Белек (28.01-07.02), Турция, Белек (11.02-23.02)
Уже запланированные товарищеские матчи: ЦСКА (19.01), «Динамо» (22.01), «Торпедо» (21.02)
Первый официальный матч: 4 марта, «Ахмат» (на выезде, 18 тур РПЛ)
«Краснодар»
Дата выхода из отпуска: 10 января 2023 г.
Место и сроки сборов: ОАЭ, Дубай (12.01-24.01), ОАЭ, Абу-Даби (28.01-14.02)
Уже запланированные товарищеские матчи: «Левски» Болгария (17.01), «Бунёдкор» Узбекистан (23.01), «Сочи» (03.02), «Спартак» (06.02), «Ростов» (11.02)
Первый официальный матч: 23 февраля, ЦСКА (на выезде, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России)
«Сочи»
Дата выхода из отпуска: 7 января 2023 г.
Место и сроки сборов: Сочи (07.01-22.01), ОАЭ, Абу-Даби (25.01-11.02), Турция (15.02-25.02)
Уже запланированные товарищеские матчи: «Форте» (17.01), «Нефтехимик» (22.01), «Локомотив» (29.01), «Краснодар» (03.02), «Ростов» (06.02), «Спартак» (10.02)
Первый официальный матч: 5 марта, ЦСКА (дома, 18 тур РПЛ)
«Урал»
Дата выхода из отпуска: 13 января 2023 г.
Место и сроки сборов: ОАЭ (15.01-26.01), ОАЭ (28.01-06.02), ОАЭ (08.02-19.02)
Уже запланированные товарищеские матчи: «Локомотив» (12.02)
Первый официальный матч: 22 февраля, «Ростов» (на выезде, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России)
«Крылья Советов»
Дата выхода из отпуска: 6 января 2023 г.
Место и сроки сборов: Турция, Белек (09.01-19.01), Турция, Белек (22.01-03.02), Турция, Белек (08.02-20.02)
Уже запланированные товарищеские матчи: «Сумгаит» Азербайджан (17.01), «Сегед» Венгрия (19.01), «Торпедо» (16.02)
Первый официальный матч: 23 февраля, «Динамо» (дома, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России)
«Пари Нижний Новгород»
Дата выхода из отпуска: 7 января 2023 г.
Место и сроки сборов: Турция, Лара (09.01-20.01), Турция, Белек (сроки не опубликованы), Турция, Белек (сроки не опубликованы)
Уже запланированные товарищеские матчи: –
Первый официальный матч: 27 февраля, «Звезда» (на выезде, 1/4 финала Пути регионов Кубка России)
«Факел»
Дата выхода из отпуска: 10 января 2023 г.
Место и сроки сборов: Турция, Белек (12.01-24.01), Турция, Лара (28.01-08.02), Турция, Лара (12.02-23.02)
Уже запланированные товарищеские матчи: «Спартак Суботица» Сербия (19.01), «Графичар» Сербия (24.01), «Славия» Болгария (30.01), «Торпедо» (08.02), «Кайсар» Казахстан (14.02)
Первый официальный матч: 3 марта, «Химки» (дома, 18 тур РПЛ)
«Локомотив»
Дата выхода из отпуска: 10 января 2023 г.
Место и сроки сборов: ОАЭ, Абу-Даби (11.01-22.01), ОАЭ, Дубай (26.01-06.02), ОАЭ, Дубай (10.02-20.02)
Уже запланированные товарищеские матчи: «Бунёдкор» Узбекистан (18.01), «Родина» (22.01), «Сочи» (29.01), «Джохор» Малайзия (02.02), «Урарту» Армения (05.02), «Урал» (12.02), «Шанхай Шеньхуа» Китай (15.02)
Первый официальный матч: 22 февраля, «Спартак» (дома, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России)
«Химки»
Дата выхода из отпуска: 15 декабря 2022 г.
Место и сроки сборов: Турция, Белек (15.12.2022-26.12.2022), Турция, Белек (10.01-25.02)
Уже запланированные товарищеские матчи: «Ахмат» (05.02), «Динамо» (12.02)
Первый официальный матч: 3 марта, «Факел» (на выезде, 18 тур РПЛ)
«Торпедо»
Дата выхода из отпуска: 5 января 2023 г.
Место и сроки сборов: Тамбов (06.01-11.01), Турция, Анталья (13.01-24.01), Турция, Анталья (28.01-09.02), Турция, Анталья (13.02-24.02)
Уже запланированные товарищеские матчи: «Алания» (23.01), «Краснодар-2» (02.02), «Нефтехимик» (02.02), «Факел» (08.02), «Волгарь» (08.02), «Локомотив» U19 (16.02), «Крылья Советов» (16.02), «Оренбург» (21.02)
Первый официальный матч: 26 февраля, «Акрон» (на выезде, 1/4 финала Пути регионов Кубка России)
По мере появления новых данных о товарищеских матчах клубов РПЛ информация в статье будет обновляться.
Фото: ПФК ЦСКА, ФК «Ростов», ФК «Ахмат», ФК «Сочи», ФК «Пари НН», ФК «Торпедо»