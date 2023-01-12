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«Зенит» в Катаре, «Спартак» в Дубае, «Торпедо» в Тамбове. Краткий гид по зимним тренировочным сборам всех клубов РПЛ

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Вся нужная информация по зимним тренировочным сборам команд Российской премьер-лиги сезона-2022/2023 – места проведения и сроки, имена спарринг-соперников и даты контрольных матчей – в материале Rusfootball.info.

«Зенит»


Дата выхода из отпуска: формально 1 января, фактически 13 января

Место и сроки сборов: Катар (15.01-28.01), ОАЭ (01.02-14.02)

Уже запланированные товарищеские матчи: «Сепахан» Иран (Исфахан, 17.02)

Первый официальный матч: 25 февраля, «Волга» Ульяновск (на выезде, 1/4 финала Пути регионов Кубка России)

«Спартак»


Дата выхода из отпуска: 10 января 2023 г.

Место и сроки сборов: ОАЭ, Дубай (13.01-27.01), ОАЭ, Абу-Даби (30.01-11.02), Турция, Белек (14.02-20.02)

Уже запланированные товарищеские матчи: «Левски» Болгария (22.01), «Ботев» Болгария (27.01), «Ростов» (02.02), «Краснодар» (06.02), «Сочи» (10.02)

Первый официальный матч: 22 февраля, «Локомотив» (на выезде, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России)

«Ростов»


Дата выхода из отпуска: 11 января 2023 г.

Место и сроки сборов: ОАЭ (14.01-15.02)

Уже запланированные товарищеские матчи: «Бунёдкор» Узбекистан (21.01), «Джохор» Малайзия (25.01), «Спартак» (02.02), «Сочи» (06.02), «Краснодар» (11.02)

Первый официальный матч: 22 февраля, «Урал» (дома, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России)

«Зенит» в Катаре, «Спартак» в Дубае, «Торпедо» в Тамбове. Краткий гид по зимним тренировочным сборам всех клубов РПЛ

«Динамо»


Дата выхода из отпуска: 10 января 2023 г.

Место и сроки сборов: ОАЭ, Абу-Даби (12.01-22.01), Турция, Белек (26.01-06.02), Турция, Белек (10.02-17.02)

Уже запланированные товарищеские матчи: «Грин Херонс» ОАЭ (18.01), «Оренбург» (22.01), «Борац» Босния и Герцеговина (29.01), «Арда» Болгария (02.02), «Енисей» (06.02), «Химки» (12.02), «Алания» (15.02), ЦСКА (15.02)

Первый официальный матч: 23 февраля, «Крылья Советов» (на выезде, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России)

ЦСКА


Дата выхода из отпуска: 5 января 2023 г.

Место и сроки сборов: ОАЭ (07.01-20.01), Турция (24.01-05.02), Турция (08.02-20.02)

Уже запланированные товарищеские матчи: «Симба» Танзания (15.01), «Оренбург» (19.01), «Партизан» Сербия (27.01), «Алания» (31.01), «Шкупи» Македония (04.02), «Ахмат» (11.02), «Динамо» (15.02)

Первый официальный матч: 23 февраля, «Краснодар» (дома, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России)

«Ахмат»


Дата выхода из отпуска: 9 января 2023 г.

Место и сроки сборов: Турция, Белек (10.01-24.01), Турция (сроки не опубликованы)

Уже запланированные товарищеские матчи: «Партизан» Сербия (19.01), «Воеводина» Сербия (23.01), «Чайка» (05.02), «Химки» (05.02), «Волга» (11.02), ЦСКА (11.02), «Рубин» (16.02), «Нефтехимик» (17.02)

Первый официальный матч: 26 февраля, «Уфа» (на выезде, 1/4 финала Пути регионов Кубка России)


«Оренбург»


Дата выхода из отпуска: 8 января 2023 г.

Место и сроки сборов: ОАЭ, Абу-Даби (10.01-23.01), Турция, Белек (28.01-07.02), Турция, Белек (11.02-23.02)

Уже запланированные товарищеские матчи: ЦСКА (19.01), «Динамо» (22.01), «Торпедо» (21.02)

Первый официальный матч: 4 марта, «Ахмат» (на выезде, 18 тур РПЛ)

«Краснодар»


Дата выхода из отпуска: 10 января 2023 г.

Место и сроки сборов: ОАЭ, Дубай (12.01-24.01), ОАЭ, Абу-Даби (28.01-14.02)

Уже запланированные товарищеские матчи: «Левски» Болгария (17.01), «Бунёдкор» Узбекистан (23.01), «Сочи» (03.02), «Спартак» (06.02), «Ростов» (11.02)

Первый официальный матч: 23 февраля, ЦСКА (на выезде, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России)

«Сочи»


Дата выхода из отпуска: 7 января 2023 г.

Место и сроки сборов: Сочи (07.01-22.01), ОАЭ, Абу-Даби (25.01-11.02), Турция (15.02-25.02)

Уже запланированные товарищеские матчи: «Форте» (17.01), «Нефтехимик» (22.01), «Локомотив» (29.01), «Краснодар» (03.02), «Ростов» (06.02), «Спартак» (10.02)

Первый официальный матч: 5 марта, ЦСКА (дома, 18 тур РПЛ)


«Урал»


Дата выхода из отпуска: 13 января 2023 г.

Место и сроки сборов: ОАЭ (15.01-26.01), ОАЭ (28.01-06.02), ОАЭ (08.02-19.02)

Уже запланированные товарищеские матчи: «Локомотив» (12.02)

Первый официальный матч: 22 февраля, «Ростов» (на выезде, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России)

«Крылья Советов»


Дата выхода из отпуска: 6 января 2023 г.

Место и сроки сборов: Турция, Белек (09.01-19.01), Турция, Белек (22.01-03.02), Турция, Белек (08.02-20.02)

Уже запланированные товарищеские матчи: «Сумгаит» Азербайджан (17.01), «Сегед» Венгрия (19.01), «Торпедо» (16.02)

Первый официальный матч: 23 февраля, «Динамо» (дома, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России)

«Пари Нижний Новгород»


Дата выхода из отпуска: 7 января 2023 г.

Место и сроки сборов: Турция, Лара (09.01-20.01), Турция, Белек (сроки не опубликованы), Турция, Белек (сроки не опубликованы)

Уже запланированные товарищеские матчи: –

Первый официальный матч: 27 февраля, «Звезда» (на выезде, 1/4 финала Пути регионов Кубка России)


«Факел»


Дата выхода из отпуска: 10 января 2023 г.

Место и сроки сборов: Турция, Белек (12.01-24.01), Турция, Лара (28.01-08.02), Турция, Лара (12.02-23.02)

Уже запланированные товарищеские матчи: «Спартак Суботица» Сербия (19.01), «Графичар» Сербия (24.01), «Славия» Болгария (30.01), «Торпедо» (08.02), «Кайсар» Казахстан (14.02)

Первый официальный матч: 3 марта, «Химки» (дома, 18 тур РПЛ)

«Локомотив»


Дата выхода из отпуска: 10 января 2023 г.

Место и сроки сборов: ОАЭ, Абу-Даби (11.01-22.01), ОАЭ, Дубай (26.01-06.02), ОАЭ, Дубай (10.02-20.02)

Уже запланированные товарищеские матчи: «Бунёдкор» Узбекистан (18.01), «Родина» (22.01), «Сочи» (29.01), «Джохор» Малайзия (02.02), «Урарту» Армения (05.02), «Урал» (12.02), «Шанхай Шеньхуа» Китай (15.02)

Первый официальный матч: 22 февраля, «Спартак» (дома, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России)

«Химки»


Дата выхода из отпуска: 15 декабря 2022 г.

Место и сроки сборов: Турция, Белек (15.12.2022-26.12.2022), Турция, Белек (10.01-25.02)

Уже запланированные товарищеские матчи: «Ахмат» (05.02), «Динамо» (12.02)

Первый официальный матч: 3 марта, «Факел» (на выезде, 18 тур РПЛ)

«Торпедо»


Дата выхода из отпуска: 5 января 2023 г.

Место и сроки сборов: Тамбов (06.01-11.01), Турция, Анталья (13.01-24.01), Турция, Анталья (28.01-09.02), Турция, Анталья (13.02-24.02)


Уже запланированные товарищеские матчи: «Алания» (23.01), «Краснодар-2» (02.02), «Нефтехимик» (02.02), «Факел» (08.02), «Волгарь» (08.02), «Локомотив» U19 (16.02), «Крылья Советов» (16.02), «Оренбург» (21.02)

Первый официальный матч: 26 февраля, «Акрон» (на выезде, 1/4 финала Пути регионов Кубка России)


По мере появления новых данных о товарищеских матчах клубов РПЛ информация в статье будет обновляться.


Фото: ПФК ЦСКА, ФК «Ростов», ФК «Ахмат», ФК «Сочи», ФК «Пари НН», ФК «Торпедо»


Зенит Спартак Ростов Динамо ЦСКА Ахмат Оренбург Краснодар Сочи Урал Крылья Советов Нижний Новгород Факел Локомотив Химки Торпедо
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