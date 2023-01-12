Какой клуб РПЛ, на ваш взгляд, будет лучше других готов к весенней части сезона? Зенит Спартак Ростов Динамо ЦСКА Ахмат Оренбург Краснодар Сочи Урал Крылья Советов Пари НН Факел Локомотив Химки Торпедо



«Зенит» в Катаре, «Спартак» в Дубае, «Торпедо» в Тамбове. Краткий гид по зимним тренировочным сборам всех клубов РПЛ

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Rusfootball.info.



«Зенит»

Дата выхода из отпуска : формально 1 января, фактически 13 января



Место и сроки сборов : Катар (15.01-28.01), ОАЭ (01.02-14.02)



Уже запланированные товарищеские матчи : «Сепахан» Иран (Исфахан, 17.02)



Первый официальный матч : 25 февраля, «Волга» Ульяновск (на выезде, 1/4 финала Пути регионов Кубка России)



«Спартак»

Дата выхода из отпуска : 10 января 2023 г.



Место и сроки сборов : ОАЭ, Дубай (13.01-27.01), ОАЭ, Абу-Даби (30.01-11.02), Турция, Белек (14.02-20.02)



Уже запланированные товарищеские матчи : «Левски» Болгария (22.01), «Ботев» Болгария (27.01), «



Первый официальный матч : 22 февраля, «



«Ростов»

Дата выхода из отпуска : 11 января 2023 г.



Место и сроки сборов : ОАЭ (14.01-15.02)



Уже запланированные товарищеские матчи : «Бунёдкор» Узбекистан (21.01), «Джохор» Малайзия (25.01), «



Первый официальный матч : 22 февраля, «





«Динамо»

Дата выхода из отпуска : 10 января 2023 г.



Место и сроки сборов : ОАЭ, Абу-Даби (12.01-22.01), Турция, Белек (26.01-06.02), Турция, Белек (10.02-17.02)



Уже запланированные товарищеские матчи : «Грин Херонс» ОАЭ (18.01), «Оренбург» (22.01), «Борац» Босния и Герцеговина (29.01), «Арда» Болгария (02.02), «Енисей» (06.02), «Химки» (12.02), «Алания» (15.02),



Первый официальный матч : 23 февраля, «Крылья Советов» (на выезде, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России)



ЦСКА

Дата выхода из отпуска : 5 января 2023 г.



Место и сроки сборов : ОАЭ (07.01-20.01), Турция (24.01-05.02), Турция (08.02-20.02)



Уже запланированные товарищеские матчи : «Симба» Танзания (15.01), «Оренбург» (19.01), «Партизан» Сербия (27.01), «Алания» (31.01), «Шкупи» Македония (04.02), «Ахмат» (11.02), «



Первый официальный матч : 23 февраля, «Краснодар» (дома, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России)



«Ахмат»

Дата выхода из отпуска : 9 января 2023 г.



Место и сроки сборов : Турция, Белек (10.01-24.01), Турция (сроки не опубликованы)



Уже запланированные товарищеские матчи : «Партизан» Сербия (19.01), «Воеводина» Сербия (23.01), «Чайка» (05.02), «Химки» (05.02), «Волга» (11.02), ЦСКА (11.02), «



Первый официальный матч : 26 февраля, «





«Оренбург»

Дата выхода из отпуска : 8 января 2023 г.



Место и сроки сборов : ОАЭ, Абу-Даби (10.01-23.01), Турция, Белек (28.01-07.02), Турция, Белек (11.02-23.02)



Уже запланированные товарищеские матчи : ЦСКА (19.01), «Динамо» (22.01), «



Первый официальный матч : 4 марта, «Ахмат» (на выезде, 18 тур РПЛ)



«Краснодар»

Дата выхода из отпуска : 10 января 2023 г.



Место и сроки сборов : ОАЭ, Дубай (12.01-24.01), ОАЭ, Абу-Даби (28.01-14.02)



Уже запланированные товарищеские матчи : «Левски» Болгария (17.01), «Бунёдкор» Узбекистан (23.01), «Сочи» (03.02), «Спартак» (06.02), «Ростов» (11.02)



Первый официальный матч : 23 февраля, ЦСКА (на выезде, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России)



«Сочи»

Дата выхода из отпуска : 7 января 2023 г.



Место и сроки сборов : Сочи (07.01-22.01), ОАЭ, Абу-Даби (25.01-11.02), Турция (15.02-25.02)



Уже запланированные товарищеские матчи : «Форте» (17.01), «Нефтехимик» (22.01), «Локомотив» (29.01), «Краснодар» (03.02), «Ростов» (06.02), «Спартак» (10.02)



Первый официальный матч : 5 марта, ЦСКА (дома, 18 тур РПЛ)





«Урал»

Дата выхода из отпуска : 13 января 2023 г.



Место и сроки сборов : ОАЭ (15.01-26.01), ОАЭ (28.01-06.02), ОАЭ (08.02-19.02)



Уже запланированные товарищеские матчи : «Локомотив» (12.02)



Первый официальный матч : 22 февраля, «Ростов» (на выезде, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России)



«Крылья Советов»

Дата выхода из отпуска : 6 января 2023 г.



Место и сроки сборов : Турция, Белек (09.01-19.01), Турция, Белек (22.01-03.02), Турция, Белек (08.02-20.02)



Уже запланированные товарищеские матчи : «Сумгаит» Азербайджан (17.01), «Сегед» Венгрия (19.01), «Торпедо» (16.02)



Первый официальный матч : 23 февраля, «Динамо» (дома, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России)



«Пари Нижний Новгород»

Дата выхода из отпуска : 7 января 2023 г.



Место и сроки сборов : Турция, Лара (09.01-20.01), Турция, Белек (сроки не опубликованы), Турция, Белек (сроки не опубликованы)



Уже запланированные товарищеские матчи : –



Первый официальный матч : 27 февраля, «Звезда» (на выезде, 1/4 финала Пути регионов Кубка России)





«Факел»

Дата выхода из отпуска : 10 января 2023 г.



Место и сроки сборов : Турция, Белек (12.01-24.01), Турция, Лара (28.01-08.02), Турция, Лара (12.02-23.02)



Уже запланированные товарищеские матчи : «Спартак Суботица» Сербия (19.01), «Графичар» Сербия (24.01), «Славия» Болгария (30.01), «Торпедо» (08.02), «Кайсар» Казахстан (14.02)



Первый официальный матч : 3 марта, «Химки» (дома, 18 тур РПЛ)



«Локомотив»

Дата выхода из отпуска : 10 января 2023 г.



Место и сроки сборов : ОАЭ, Абу-Даби (11.01-22.01), ОАЭ, Дубай (26.01-06.02), ОАЭ, Дубай (10.02-20.02)



Уже запланированные товарищеские матчи : «Бунёдкор» Узбекистан (18.01), «Родина» (22.01), «Сочи» (29.01), «Джохор» Малайзия (02.02), «Урарту» Армения (05.02), «Урал» (12.02), «Шанхай Шеньхуа» Китай (15.02)



Первый официальный матч : 22 февраля, «Спартак» (дома, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России)



«Химки»

Дата выхода из отпуска : 15 декабря 2022 г.



Место и сроки сборов : Турция, Белек (15.12.2022-26.12.2022), Турция, Белек (10.01-25.02)



Уже запланированные товарищеские матчи : «Ахмат» (05.02), «Динамо» (12.02)



Первый официальный матч : 3 марта, «Факел» (на выезде, 18 тур РПЛ)



«Торпедо»

Дата выхода из отпуска : 5 января 2023 г.



Место и сроки сборов : Тамбов (06.01-11.01), Турция, Анталья (13.01-24.01), Турция, Анталья (28.01-09.02), Турция, Анталья (13.02-24.02)





Уже запланированные товарищеские матчи : «Алания» (23.01), «Краснодар-2» (02.02), «Нефтехимик» (02.02), «Факел» (08.02), «Волгарь» (08.02), «Локомотив» U19 (16.02), «Крылья Советов» (16.02), «Оренбург» (21.02)



Первый официальный матч : 26 февраля, «Акрон» (на выезде, 1/4 финала Пути регионов Кубка России)





По мере появления новых данных о товарищеских матчах клубов РПЛ информация в статье будет обновляться.





Фото: ПФК ЦСКА, ФК «Ростов», ФК «Ахмат», ФК «Сочи», ФК «Пари НН», ФК «Торпедо» Вся нужная информация по зимним тренировочным сборам команд Российской премьер-лиги сезона-2022/2023 – места проведения и сроки, имена спарринг-соперников и даты контрольных матчей – в материале: формально 1 января, фактически 13 января: Катар (15.01-28.01), ОАЭ (01.02-14.02): «Сепахан» Иран (Исфахан, 17.02): 25 февраля, «Волга» Ульяновск (на выезде, 1/4 финала Пути регионов Кубка России): 10 января 2023 г.: ОАЭ, Дубай (13.01-27.01), ОАЭ, Абу-Даби (30.01-11.02), Турция, Белек (14.02-20.02): «Левски» Болгария (22.01), «Ботев» Болгария (27.01), « Ростов » (02.02), « Краснодар » (06.02), «Сочи» (10.02): 22 февраля, « Локомотив » (на выезде, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России): 11 января 2023 г.: ОАЭ (14.01-15.02): «Бунёдкор» Узбекистан (21.01), «Джохор» Малайзия (25.01), « Спартак » (02.02), «Сочи» (06.02), «Краснодар» (11.02): 22 февраля, « Урал » (дома, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России): 10 января 2023 г.: ОАЭ, Абу-Даби (12.01-22.01), Турция, Белек (26.01-06.02), Турция, Белек (10.02-17.02): «Грин Херонс» ОАЭ (18.01), «Оренбург» (22.01), «Борац» Босния и Герцеговина (29.01), «Арда» Болгария (02.02), «Енисей» (06.02), «Химки» (12.02), «Алания» (15.02), ЦСКА (15.02): 23 февраля, «Крылья Советов» (на выезде, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России): 5 января 2023 г.: ОАЭ (07.01-20.01), Турция (24.01-05.02), Турция (08.02-20.02): «Симба» Танзания (15.01), «Оренбург» (19.01), «Партизан» Сербия (27.01), «Алания» (31.01), «Шкупи» Македония (04.02), «Ахмат» (11.02), « Динамо » (15.02): 23 февраля, «Краснодар» (дома, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России): 9 января 2023 г.: Турция, Белек (10.01-24.01), Турция (сроки не опубликованы): «Партизан» Сербия (19.01), «Воеводина» Сербия (23.01), «Чайка» (05.02), «Химки» (05.02), «Волга» (11.02), ЦСКА (11.02), « Рубин » (16.02), «Нефтехимик» (17.02): 26 февраля, « Уфа » (на выезде, 1/4 финала Пути регионов Кубка России): 8 января 2023 г.: ОАЭ, Абу-Даби (10.01-23.01), Турция, Белек (28.01-07.02), Турция, Белек (11.02-23.02): ЦСКА (19.01), «Динамо» (22.01), « Торпедо » (21.02): 4 марта, «Ахмат» (на выезде, 18 тур РПЛ): 10 января 2023 г.: ОАЭ, Дубай (12.01-24.01), ОАЭ, Абу-Даби (28.01-14.02): «Левски» Болгария (17.01), «Бунёдкор» Узбекистан (23.01), «Сочи» (03.02), «Спартак» (06.02), «Ростов» (11.02): 23 февраля, ЦСКА (на выезде, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России): 7 января 2023 г.: Сочи (07.01-22.01), ОАЭ, Абу-Даби (25.01-11.02), Турция (15.02-25.02): «Форте» (17.01), «Нефтехимик» (22.01), «Локомотив» (29.01), «Краснодар» (03.02), «Ростов» (06.02), «Спартак» (10.02): 5 марта, ЦСКА (дома, 18 тур РПЛ): 13 января 2023 г.: ОАЭ (15.01-26.01), ОАЭ (28.01-06.02), ОАЭ (08.02-19.02): «Локомотив» (12.02): 22 февраля, «Ростов» (на выезде, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России): 6 января 2023 г.: Турция, Белек (09.01-19.01), Турция, Белек (22.01-03.02), Турция, Белек (08.02-20.02): «Сумгаит» Азербайджан (17.01), «Сегед» Венгрия (19.01), «Торпедо» (16.02): 23 февраля, «Динамо» (дома, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России): 7 января 2023 г.: Турция, Лара (09.01-20.01), Турция, Белек (сроки не опубликованы), Турция, Белек (сроки не опубликованы): –: 27 февраля, «Звезда» (на выезде, 1/4 финала Пути регионов Кубка России): 10 января 2023 г.: Турция, Белек (12.01-24.01), Турция, Лара (28.01-08.02), Турция, Лара (12.02-23.02): «Спартак Суботица» Сербия (19.01), «Графичар» Сербия (24.01), «Славия» Болгария (30.01), «Торпедо» (08.02), «Кайсар» Казахстан (14.02): 3 марта, «Химки» (дома, 18 тур РПЛ): 10 января 2023 г.: ОАЭ, Абу-Даби (11.01-22.01), ОАЭ, Дубай (26.01-06.02), ОАЭ, Дубай (10.02-20.02): «Бунёдкор» Узбекистан (18.01), «Родина» (22.01), «Сочи» (29.01), «Джохор» Малайзия (02.02), «Урарту» Армения (05.02), «Урал» (12.02), «Шанхай Шеньхуа» Китай (15.02): 22 февраля, «Спартак» (дома, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России): 15 декабря 2022 г.: Турция, Белек (15.12.2022-26.12.2022), Турция, Белек (10.01-25.02): «Ахмат» (05.02), «Динамо» (12.02): 3 марта, «Факел» (на выезде, 18 тур РПЛ): 5 января 2023 г.: Тамбов (06.01-11.01), Турция, Анталья (13.01-24.01), Турция, Анталья (28.01-09.02), Турция, Анталья (13.02-24.02): «Алания» (23.01), «Краснодар-2» (02.02), «Нефтехимик» (02.02), «Факел» (08.02), «Волгарь» (08.02), «Локомотив» U19 (16.02), «Крылья Советов» (16.02), «Оренбург» (21.02): 26 февраля, «Акрон» (на выезде, 1/4 финала Пути регионов Кубка России)По мере появления новых данных о товарищеских матчах клубов РПЛ информация в статье будет обновляться.Фото: ПФК ЦСКА, ФК «Ростов», ФК «Ахмат», ФК «Сочи», ФК «Пари НН», ФК «Торпедо»