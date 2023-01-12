"То, что, "Спартак" предлагал "Крыльям Советов" подписать Рассказова — это неправда, но вероятность перехода есть", — цитирует агента Metaratings.
Сегодня в СМИ появилась информация, что Рассказов может пополнить состав "Крыльев". Отмечалось, что видеть футболиста в своей команде хочет лично главный тренер самарцев Игорь Осинькин.
Рассказов появлялся на поле в четырех матчах нынешнего сезона Российской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.
Агент Рассказова: есть вероятность перехода Николая в "Крылья Советов"
Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника "Спартака" Николая Рассказова, высказался о вероятности перехода футболиста в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Спартак"