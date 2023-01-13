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Агапов: 13 очков отставания от "Зенита" – это много. Но ЦСКА будет бороться до последнего

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Центральный защитник московского ЦСКА Илья Агапов поделился мнением о том, сможет ли его команда навязать конкуренцию "Зениту" в борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
– Если я правильно помню, отставание от "Зенита" составляет 13 очков. Давайте будем объективны, это многовато. Но могу сказать за себя и, наверное, за своих партнеров: мы сделаем все возможное, чтобы до последнего бороться за первое место, – приводит слова Агапова "Матч ТВ".

По итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги и всей первой половины чемпионата московский ЦСКА идет на пятом месте в турнирной таблице, имея на своем счету 29 очков. Столько же у другого московского клуба – "Динамо", который опережает "армейцев" по дополнительным показателям. У привычно лидирующего "Зенита" 42 очка. Его ближайшим преследователем является московский "Спартак", отстающий от команды Сергея Семака на шесть очков (36). На третьей строчке располагается "Ростов", возглавляемый Валерием Карпиным. Подопечные Валерия Георгиевича набрали 35 очков. Напомним, что сезон РПЛ сейчас находится на зимней паузе и возобновится в начале марта 2023 года. ЦСКА первым делом встретится на выезде с "Сочи".


Агапов ЦСКА Зенит РПЛ
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