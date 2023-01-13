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Николич: "Локомотив" в сложной ситуации, но переход в "Бешикташ" - правильный шаг для Баринова

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Экс-главный тренер "Локомотива" Марко Николич поделился мнением о возможности перехода полузащитника красно-зеленых Дмитрия Баринова в "Бешикташ".
Фото: РПЛ
"Я знаю, что у него уже долго есть мечта играть в Европе… На данный момент он является капитаном "Локомотива", который находится в сложной ситуации в турнирной таблице. Но такой шаг был [перейти в "Бешикташ"] бы правильным — это хороший вызов для него", - цитирует тренера "Чемпионат".

Напомним, днем ранее в СМИ появилась информация, что Баринов попал в сферу интересов "Бешикташа". Сообщалось, что руководство клуба в ближайшие дни направит в "Локомотив" запрос на трансфер.

26-летний хавбек вышел на поле в 16 матчах текущего сезона Российской Премьер-лиги, в которых отметился забитым мячом и результативной передачей.


Локомотив Николич Баринов
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