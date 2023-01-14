Ожидается, что турнир пройдет 15 января в манеже академии "Спартака" имени Черенкова. Его должен посетить Олег Романцев и еще несколько известных экс-спартаковцев. Как сообщает источник, проведению турнира пытается помешать полиция, которая ожидает акций протеста фанатов против Fan ID.
Напомним, с этого сезона в РПЛ обязательным условием для посещения стадиона стало заведение паспорта болельщика (Fan ID). В первой части сезона это коснулось шести команд высшего дивизиона: "Ростова", "Урала", "Пари НН", "Крыльев Советов" и "Сочи". С марта этого года документ потребуется и для посещениях стадионов всех остальных клубов. Закон о FAN ID был принят в июне прошлого года.
Источник: телеграм-канал "АРЕНА @ незыгарь"
"Незыгарь": полиция пытается не допустить проведение турнира памяти Цымбаларя из-за запланированных акций против Fan ID
Турнир в честь Ильи Цымбаларя может быть отменен из-за вероятных акций против Fan ID.
Фото: РИА Новости