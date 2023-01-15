– Футболисты уровня Дзюбы сначала подписывают контракт, а потом уже едут на сборы. На сегодняшний день у нас соглашения с Артемом не подписано. Но трансферное окно длинное, ничего нельзя исключать в будущем, – приводит слова Геркуса "СЭ".
Илья Геркус является президентом "Торпедо" с августа 2022 года. До этого он был стратегическим советником в "Торпедо", еще ранее – членом правления и президентом "Локомотива", заместителем управляющего директора в "Зените". По итогам 17-ти сыгранных туров текущего сезона Российской премьер-лиги "Торпедо" идет последним в турнирной таблице.
С октября 2022 года "автозаводцев" возглавляет Андрей Талалаев. Этой зимой по просьбе Андрея Викторовича уже были приобретены Шляков и Кухарчук, с которыми Талалаев уже работал в других командах. Артем Дзюба – свободный агент. В данном статусе он находится с начала ноября 2022 года, когда он расторг контракт с турецким клубом "Адана Демирспор". Вчера один из источников (журналист Терлецкий) сообщил, что Дзюба поедет на тренировочные сборы "Торпедо" в Турции.
Геркус: футболисты уровня Дзюбы сначала подписывают контракт, а потом уже едут на сборы. Соглашение пока не подписано
Президент московского "Торпедо" Илья Геркус прокомментировал информацию, что российский нападающий Артем Дзюба приедет на сборы "автозаводцев" в Турцию.
Фото: ТАСС