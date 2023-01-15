"Стал тренироваться с основной командой, но играл за "Зенит-2". Однако Нижний постоянно возвращался и вновь пытался меня забрать… Я не хотел оставаться [в "Зените-2"]. Был настроен на новый вызов. В итоге документы подписали в последний день трансферного окна", - цитирует игрока "Чемпионат".
Михайлов является воспитанником "Зенита" - в составе основной команды питерцев в рамках Российской Премьер-лиги он дебютировал в предыдущем сезоне. 19-летний хавбек пополнил состав "Пари Нижнего Новгорода" минувшим летом.
В текущем чемпионате России Михайлов принял участие в 8-ми матчах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Михайлов – о "Пари НН": не хотел оставаться в "Зените-2". Документы подписали в последний день
Полузащитник "Пари Нижнего Новгорода" Ярослав Михайлов поделился воспоминаниями о переходе в команду из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"